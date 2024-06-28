車宥珍遊釜山 的哥好介紹

韓國索模車宥珍前年以花名「車車」參加愛情綜藝節目《喜歡的話請響鈴》，吸納大批粉絲，廣告代言接不停。韓國的梅雨季將至，她最近趁天氣好與好友赴釜山度假，雖然她不懂游泳，但就穿上比堅尼在沙灘影靚相，她在的士司機的介紹下去了影島區的海邊食飯，看着海景慶祝生日，相當寫意。