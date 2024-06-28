茱莉亞姪女 被攻擊靠裙帶關係 愛瑪羅拔絲轟性別歧視 拖佐治古尼落水

美國女星愛瑪羅拔絲早前現身網台節目受訪，談到近年火熱的荷里活裙帶主義話題，她本身來自演藝世家，父親Eric Roberts是演員，姑姐更是大名鼎鼎的奧斯卡影后茱莉亞羅拔絲，愛瑪認為後生女如果被上一代名人親戚帶出身，便會被大眾苛刻看待：「我認為後生女喺呢種情況係更受到批判，又唔見啲人去鬧男明星啲仔？當然我唔係話佢哋應該被鬧。我唔認為任何人想追夢係應該被鬧。」

姑媽係傳奇天后

她更拖美國男星佐治古尼落水，提到其姑媽也是位名人，愛瑪說：「我成日同人講笑話：點解冇人鬧佐治古尼係裙帶出身？佢姑媽Rosemary Clooney係個傳奇天后。」Rosemary Clooney當年於樂壇影壇雙棲，名曲有《Come On-a My House》，晚年更曾客串佐治走紅的電視劇《仁心仁術》（ER）。愛瑪指大眾不應該假定「星二代」只靠關係出道，便不需要努力，其實他們一樣經歷各種挫折與失敗，只是未必被人所知。