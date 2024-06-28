暢所欲玄：財多身子弱來由

財多身弱是八字命理上的一個課題，由於玄學八字由宋初到現在，已經過了千多年。經過千多年的理論，人們還是對此學問研究與運用，說明八字命理學是經得起考驗，正所謂真金不怕洪爐火，那怕天天都被人說八字命理是迷信，到今天，還是屹立不倒。

財多身弱，是八字命理上一個小小的口訣。八字中的命主，或叫身主，其五行之氣力量非常弱小，而代表財星之五行之氣，非常強盛，這叫做財多身弱。例如：代表身主的五行屬金，在春天早上3時至7時出生，而且生肖屬虎兔。那麼代表財星的五行屬木，非常強旺，這就叫做財多身弱命格。

由於身主氣弱，承受不起財星之氣，代表此命的人，其人一生，都是處於非常多的錢財之景，但是享受不到錢財帶來的快樂。例如出生於大富之家的孩子，但天生殘廢或體弱多病，多多錢財也帶來不到快樂，這就是財多身子弱。

財多身弱並不是單一的富後代。一個健康的普通人，在銀行金融、財富管理這些機構工作，天天身處非常多錢財的環境，但這些財富都是別人的，自己無福消受，都是財多身弱的命運。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅