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迪麗熱巴化妝師份工最筍
內地女星迪麗熱巴天生麗質，最近有網友表示一直以為她的高鼻子是化妝效果，直到近日她現身活動，在高清鏡頭大特寫之下，才發現高鼻樑竟是自帶陰影。而迪麗熱巴化妝師亦自爆為女神化妝好輕鬆，因為鼻影、修容都不用加重，只是輕輕幾筆就已經有沉魚落雁之效果，真係唔到你唔服。
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