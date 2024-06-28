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吳奇隆又走樣？ 有圖有真相
台灣藝人吳奇隆的外形高低起跌，經常惹人談論，日前內地社交網流傳數張他出席公開活動的照片，即使穿上黑衫仍難掩脹爆身材，甚至有網友懷疑：「確定是吳奇隆嗎？」不過，亦有網友力證近日見過他並非如此，而吳奇隆本人亦湊熱鬧，上載近照供大家驗明正身，留言：「今天長這樣。」間接粉碎發福傳聞。
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