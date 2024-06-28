李芷晴自己做主 活得坦蕩

無綫小花李芷晴日前於社交平台上載多張婚紗美照，頭戴后冠，上半身夾出超長事業線，兼露出美背，李芷晴留言：「要當別人的公主，來當個為自己做主的女王，別讓外界的雜音掩蓋你內心的聲音，別讓周遭的目光形塑你的模樣，奇怪得理直氣壯，快樂得坦坦蕩蕩。世界再喧囂，做自己就很好。」完全活出自我。