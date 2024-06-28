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李幸倪榴槤癮起 訂夠5個
來自馬來西亞的英皇歌手李幸倪（Gin Lee）最愛家鄉特產榴槤，早前她擔任衛詩雅網上頻道節目嘉賓，獲請食榴槤放題，其中一個巨型黑刺價值高達3,000元一個，又首次食榴槤撈飯，食法新穎。事隔幾日，Gin Lee的榴槤癮一發不可收拾，竟訂了5個「貓山王」榴槤回家慢慢歎，睇見到食指大動。
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