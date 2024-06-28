拍拖睇戲 父愛流露 劉青雲齋抱唔生 網友嘆可惜
影帝劉青雲和郭藹明向來都是圈中的模範夫妻，二人已結婚26年，依然恩愛如初，而且他們生活低調貼地，經常被網民於街頭或小店野生捕獲。日前有網民在內地社交平台，上載一輯2人的合照，相中可見還有幾位小朋友，貼文寫上：「記錄一下，最後一場鮮浪潮《宇宙有甚麼不是暫時》，謝謝所有愛錫佢哋的人再次抽空來支持。」原來相中的小朋友都是影片中的小演員，相信合照是由其中一位小朋友的家長上載。
太恩愛不用生小孩
《宇》片是由李麗珍主演，估計劉青雲與郭藹明是為了支持好友，才拍拖入場觀賞。相中可見二人衣着樸素，郭藹明戴上鴨舌帽、黑框眼鏡和口罩，而劉青雲則穿上白色襯衫，更抱着小女孩合照，兩夫妻展露出一副慈父慈母模樣。有網民感嘆劉青雲和郭藹明擁有優良基因，卻選擇不生小朋友，大感惋惜，原來劉青雲曾在訪問中，回應不生育的原因：「朋友都跟我說，生一個小孩能讓夫妻關係更緊密，如果我們的夫妻關係已經非常親密，那就不用生小孩了。」
人人做記者
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