拍拖睇戲 父愛流露 劉青雲齋抱唔生 網友嘆可惜

影帝劉青雲和郭藹明向來都是圈中的模範夫妻，二人已結婚26年，依然恩愛如初，而且他們生活低調貼地，經常被網民於街頭或小店野生捕獲。日前有網民在內地社交平台，上載一輯2人的合照，相中可見還有幾位小朋友，貼文寫上：「記錄一下，最後一場鮮浪潮《宇宙有甚麼不是暫時》，謝謝所有愛錫佢哋的人再次抽空來支持。」原來相中的小朋友都是影片中的小演員，相信合照是由其中一位小朋友的家長上載。