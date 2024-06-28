郭珮文被鬧係雞 沉默抗Hater

經常性感示人的無綫「大騎樓」郭珮文，自爆試過在網上遭Hater鬧是「雞」，相當難受！至於陳山聰下月為4歲囝囝慶生，坦言一個夠晒數，唔再追B。

無綫綜藝節目《福祿壽訓練學院畢業Party感謝祭》前晚進行錄影，陳山聰、姚子羚、袁偉豪（Ben）、朱晨麗等《反黑英雄》演員任嘉賓，當中山聰與子羚剛由上海宣傳劇集返港，Ben則因囝囝「袁咕碌」發燒要急趕看醫生而無奈缺席。

節目中經常扮嘢的郭珮文坦言喜歡Cosplay但又怕麻煩，以前萬聖節曾扮搞笑角色，後來改走性感路線，笑說：「嗰日性感唔會畀人鬧，試過畀Hater鬧我係『雞』，雖然好難聽又難受，但我唔會還擊，唔想佢哋覺得刺激到我。」談到同樣擁有「最強Body」的港姐參賽者丁雨然退選，她說：「呢個係佢哋自己嘅決定，要尊重，如果壓力承受唔到，退選開心啲咪退囉！（你參選時有冇壓力大到想退選？）咁又冇。（嗰時你成日天然呆唔出聲？）同大家未熟，怕醜啫！」

袁偉豪缺席 子羚代攞禮物 至於陳山聰今次毋須「扮嘢」，但在家中卻經常扮「牛牛」，讓體重約17kg的囝囝Jaco騎。下月Jaco便4歲，問可會送細佬妹給他做生日禮物？山聰耍手擰頭說：「佢唔會悶，日日過得精彩過我，星期二至六都要學嘢，我依家又係事業搏殺期，同太太商量後，覺得不如集中火力培育囝囝，一個小朋友就夠晒數。」

同樣於上海宣傳完《反》劇趕返港的子羚姍姍來遲，她說：「因為經深圳返嚟再坐車，又要整頭化妝。（Ben唔嚟？）係呀！我幫佢頂，如果攞到禮物就分啲畀佢。」