演唱會加場 高層訓話 鍾柔美詹天文識做：絕不忘本

歌手鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）現身演唱會發布會，無綫高層樂易玲致詞時講到「唔好忘本」，不禁令人聯想起近日炎明熹被指「反骨」一事，未知是否意有所指。不過Yumi和Windy非常識做，立即紛紛表示「不會忘記初心」。

無綫「聲夢小花」Yumi和Windy昨日現身《音樂出沒Let's play together》演唱會加場發布會，宣布於7月19日加開一場，無綫高層樂易玲亦到場支持。雖然合作開騷的姚焯菲（Chantel）因身處新西蘭未能出席活動，但有以電話方式和在場人士分享心情，她預告下星期便會返港備戰。

樂易玲在活動上致詞時強調做人不要忘本，Yumi和Windy認同，表示「不忘本」很重要，Yumi更指樂易玲會經常說這些話鼓勵及提醒她們，而Windy亦指她會經常提點自己不要忘記初心，尤其是做這一行。

等姚焯菲歸隊綵排 另外，對於演唱會加場，她們均大感高興，Windy表示支持她們的人很多，所以早有加場的想法。提到Chantel下星期回港，她表示稍後綵排時大家便會經常見面。Windy和Yumi坦言演唱會流程及細節還未落實，優先任務是要處理歌單。問到屆時3人可會以新形象示人，Windy回答：「我哋都有同監製反映，但今次場騷始終係3個人，所以造型上都一定要融合。」

此外，向來關心後輩的「樂壇風紀」甄妮日前發文，網民聯想到她是為樂壇後輩抱不平，叫大家要給機會「有潛力的小朋友」，並勸要坐低慢慢傾：「又不是賣到『青樓』，起碼有錢還可以『贖』身，坐下好商量嘛！凍甚麼凍。對有潛力的小朋友是要多培訓，多給機會才是，弄一堆有年紀的在玩甚麼把戲？」