娛圈單打：感情用事變累事 掛住溝仔得個吉

2010年贏得TVB《超級巨聲2》冠軍的林欣彤（Mag），入行初期係威係勢，被譽為「小巨肺」備受看好。誰料人算不如天算，14年轉眼過去，Mag已經33歲，歌唱事業沒有起色，感情亦未見得有着落。

Mag先後簽約3間唱片公司，每間公司都畀足機會，但事業發展始終未如預期。近日她宣布回復自由身，前路似乎更加渺茫。網民揶揄佢浪費時間，蹉跎歲月，顯然唔係無的放矢。

鬼咩，Mag入行後受到情緒病困擾，拖慢事業發展步伐，更「致命」係掛住溝仔，唱歌反而唔見佢咁上心。別看她人仔細細，其實溝仔戰績非常彪炳，而且唔止一次被傳做小三！好似同ONE PROMISE鼓手Anton拍拖，便被指為第三者！本身有個拍拖7年女友的Anton，疫情期間中招，接着Mag亦確診，親密關係斷正，不認不認還須認，無奈呢段情一年左右就玩完，Mag最後得個吉！

另一段知名情史，就係參加《巨聲》時期，同另一參賽者羅孝勇撻着，拍拖3年共賦同居，可惜Mag疑似移情別戀，兩人分手。時至今日，羅孝勇早就同王丹妮結婚，組成幸福家庭。反觀Mag依然情路飄泊，不知情歸何處。

即係咁，患情緒病本來已經不幸，Mag仲將成擔心機放在溝仔上，結果感情累事，至今一事無成，就算幾有唱歌天分都救唔番。再講吖，一旦被標籤為溝仔王，要洗底並唔容易，唱片公司梗係寧願將資源投放在聽教聽話的歌手身上。事業唔上唔落，感情又未有着落，Mag真係要急起直追咯！