歌影合作圓夢 霆鋒爆學友極限入戲 困房幾粒鐘陷崩潰

影帝謝霆鋒前晚現身北京舉行的電影首映，他表示今次跟張學友在銀幕及音樂上合作，終圓多年來的心願，又爆張學友拍攝時曾將自己困在房間多個小時，神級演技來自本身的真實崩潰經歷。

英皇電影《海關戰線》前晚在北京舉行首映禮，英皇集團主席楊受成、導演邱禮濤、動作指導及主演謝霆鋒、劉雅瑟與關智斌等出席映後交流活動，主演之一的張學友雖未能現身，但仍通過影片問好。

片中有多幕槍戰及打鬥等驚險場面，不少觀眾表示終於等來了霆鋒的動作片，霆鋒獲全體主創力讚專業又貼心，更上演「霆鋒動作小課堂」。談及動作戲，霆鋒為自己設計危險動作絕不手軟，而首次挑戰打戲的劉雅瑟直言危險又過癮，更獲霆鋒讚「好猛」，似看到當年的自己。霆鋒又分享一場穿越爆點的戲份，炸彈碎片不慎炸進劉雅瑟的眼睛，她處理後第一句話是：「我可以再來一次！」

參考自身經歷 今次是學友相隔8年回歸大銀幕之作，霆鋒說：「我一直好鍾意佢嘅電影，今次係我哋第一次真正意義上嘅合作，仲可以有音樂上嘅交流，對我嚟講係圓夢。」學友的角色患有高功能躁鬱症，他在拍攝現場為了塑造好角色，把自己關在房裏好多個小時，到崩潰邊緣的爆發狀態！霆鋒踢爆學友以前經歷過窒息、難以呼吸的情況，是參考了過往的崩潰經歷，觀眾對學友的演出讚口不絕，覺得他的演技被嚴重低估。

內地藝人王俊凱亦有現身首映觀眾席，完場後他大讚打戲看得很爽及激動，有機會的話一定要跟霆鋒學習。

而除了戲內合作，電影主題曲《很遠的地方》亦帶來聽覺震撼，歌曲由霆鋒作曲、學友演繹，粵語版及國語版今日同步上線，該曲是學友角色的最真實剖白，透過歌曲令角色形象更立體。