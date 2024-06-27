阪口珠美事先踩點 帶隊友遊港

日本人氣女團乃木坂46，明日將於灣仔會展舉行相隔6年的香港演唱會，即將離隊的22歲成員阪口珠美亦有份同行演出。與香港分外有緣的她，剛推出在港取景的首本個人寫真集作紀念。日前她現身書店宣傳，透露最欣賞做足底按摩時的相片，因為表情夠真實，又自薦想在演唱會期間為隊友充當導遊，介紹香港。