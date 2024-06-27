專門收割城中筍盤 伊蓮娜直認拜金 放風等嗒靚佬湯

現年38歲的俄羅斯超模伊蓮娜（Irina Shayk）早前被傳與失婚不久的前美式足球明星Tom Brady撻着，近日卻被爆想「移情別戀」，恨與61歲的「鑽石王老五」荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）拍拖！

伊蓮娜早前在社交網分享身穿黑絲與火紅內衣的性感自拍照，近日有外媒踢爆她四圍向人傾訴，自爆想與「靚佬湯」拍拖，原因很簡單，就是貪對方出名、靚仔及有錢，認真夠直接！消息傳出後，網民寸爆伊蓮娜「諗多咗」，還有人批評她貪錢：「佢只想搵另一個有錢佬，再搞大自己個肚，然後養佢。」

不過「神女有心襄王無夢」，據知「靚佬湯」對伊蓮娜沒有興趣。有知情者指他有留意女方的「示愛」，並對此感到受寵若驚，不過他剛與另一俄國女子Elsina Khayrova分手，暫時無意再墮入情網，而是選擇寄情工作。事實上，伊蓮娜向來熱衷於將「城中筍盤」收入囊中，除了Tom Brady外，她先後與球星「C朗」朗拿度（Cristiano Ronaldo）及影星畢利谷巴（Bradley Cooper）拍過拖，而她與畢利更育有1名女兒Lea。

Gisele拍攝效率非凡 另一方面，Tom Brady的巴西超模前妻Gisele Bundchen近日登上《Pop》雜誌封面，大晒Fit爆身材。封面中Gisele穿上一件中空的豹紋泳衣露出半球，加上修長美腿，狀態超好！她留言自爆今次拍攝速度超快：「我唔能夠相信我哋花咗3小時拍咗13張照片！對我嚟講呢個係一項紀錄。」