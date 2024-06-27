麥紫莉大「色」放博翻身

34G𡃁模麥紫莉於2017年訛稱會到日本拍AV，但原來一切都是為宣傳而說的大話，事後遭全城圍剿的她在網上求原諒，形象跌至谷底。事隔多時，麥紫莉將「大解放」推出寫真，她認為現時的身材處於最Fit階段，全身瘦了但上圍沒有縮水，會以「真材實料」上陣，以其天然巨乳俘虜一眾宅男的心。