許靖韻濕身練跑引仔𥄫 劉穎鏇獲特別關照 點拍檔做「代言人」

藝人劉穎鏇在奧運節目挑戰高難度，既考記性又要克服中文障礙，幸得幕後關照，以「顏值擔當」過關。許靖韻則自爆「濕身」經過，最慘是被男街坊輪住狂𥄫。

劉穎鏇（Tiffany）、許靖韻（Angela）、麥美恩、艾妮、黎諾懿、顏米羔、何晉樂（Rock）及冼靖峰（Archie）等，昨日錄影無綫節目《奧運智．識．玩》。身為節目主持之一的Tiffany甚少發言，大部分問題交由另一主持鄭衍峰負責發問，不諳中文的她坦言擔心表現，幸好有幕後工作人員「錫住」，她說：「因為有好多資料性嘅嘢，咁Game Show都想節奏快啲，所以分配問題就分得好啲，畀啲我講到嘅問題我講。（負責做顏值擔當？）暫時監製未同我講。」她覺得能參與節目獲益良多，直言會盡量記熟所有資料。

同場的Angela穿小背心上陣，她表示為配合拍奧運節目，晚上會落街跑步操弗，但遇上滂沱大雨，淋到全身濕透，她說：「好在係着黑色衫，濕咗唔係太透視，不過沿途好多男街坊都眼望望，好尷尬。」

冼靖峰用8個月錄歌 同場的Archie推出了個人單曲《無意冒犯》，他說：「首歌都等咗年半，因為之前要拍劇，又要加入《亞洲超星團》，錄音時間長達8個月。（你啲粉絲幫新歌做應援，遠到去羅湖喎！）多謝粉絲支持。」談到同樣是《聲夢》出身的炎明熹近日傳離巢，問到可會期待對方宣布留在無綫？Rock說：「希望佢出嚟講清楚就唔會有咁多誤會，不過最緊要佢開心，我當佢妹妹咁。」