李連杰夥霆鋒吳京鬥身手 莫文蔚無懼「重男輕女」 影壇發功

中港兩地近年電影製作受市道影響，正面臨減產危機，即使有新作投入拍攝，亦大多以男演員主導，不過女星莫文蔚卻「反其道而行」，揚言希望完成巡唱後回歸影壇。

近期影圈趨勢明顯地女演員只能「靠邊站」，連章子怡受訪時亦坦言：「現在的女性角色，有力量的太少了。」當紅女星如劉亦菲亦早已回歸電視圈拍劇覓生機，「甜寵女神」娜扎見形勢不樂觀，近日改以動作女星姿態接拍唐季禮新片《傳說》，更毫不錫身遭對方訓練成「楊紫瓊2.0」﹗

至於莫文蔚就勇於嘗試，闊別影圈多年的她近日有份參演災難片《焚城》，惟電影重心卻落在專家們如何拚死阻止輻射擴散，加上今次片中演員數十計，分分鐘淪為花瓶！不過前晚她在港出席活動時，坦言對今次能夠參演十分高興，又指自己用了不少時間背誦大量專業對白，相信下半年會展開宣傳。她更不諱言希望完成手頭上巡唱及工作後，會重返影壇發力，可謂拚勁十足。

吳磊新戲打孖上 而內地剛公布的一系列「男人戲」中，袁和平執導的《鏢人》，成功找來了久違的李連杰搭檔謝霆鋒及吳京主演，預計7月在新疆開鏡，不難想像霆鋒與吳京片中會「打餐死」，後者更透露已提前訓練、留鬚及蓄長髮以配合角色造型。至於于適及黃軒等主演、向海軍致敬的《蛟龍行動》，近日再次發放預告片，僅分餘鐘的片段上山下海、槍戰爆破連場，極具官能刺激，已鐵定明年上映。

另外，朱一龍及吳磊主演的《東極島》昨日已投入拍攝，故事改編自歷史上的「里斯本丸沉船事件」。科幻冒險電影《群星閃耀時》亦揭開神秘面紗，找來黃渤扮演載荷專家、吳磊則演科研工作者，戲路創新，不難推測內地電影市場將迎來「男人天下」這股澎湃浪潮。