大陣仗打造巡唱主題曲MV 郭富城豪擲百萬搭景 狂舞16小時

「舞台王者」郭富城正積極準備香港站巡唱，昨日大會率先曝光其個唱主題曲MV花絮，片中城城舉手投足均十分吸睛，又透露MV花費近100萬製作，可謂不惜工本！

郭富城（城城）將於8月舉行《ICONIC世界巡迴演唱會香港站》，首階段門票日前公開發售後火速售罄，主辦單位即加推限量門票滿足樂迷。正全力投入綵排的城城，不忘為個唱主題歌曲《EXIT》造勢，透露今次歌曲組合、排舞老師及MV導演雖然是首次合作，但火花十足。

掌握跳舞初心 新歌MV製作可謂大陣仗，製作費接近100萬，皆因導演期望拍出多角度的跳舞場景，特別租用兩個大型攝影棚搭建不同場景，又在影棚搭建了夢幻感十足的燈陣場景，視聽感覺俱佳。此外，現場設有光影隧道，帶出眾人熱愛及沉迷跳舞的氣氛，同時亦標誌着舞曲的新出口，同樣有意境。

整個拍攝接近20小時，當中城城足足拍了16小時，他全程表現落力，未有半點疲態。排舞師Mike大讚城城的舞蹈功力完全是不一樣的境界，令他非常佩服，城城則表示：「我一直希望尋求突破，電影、舞蹈也是，今次和兩位舞蹈老師合作，我又更掌握到甚麼是跳舞的初心，就是不斷嘗試、堅持、求變和熱愛。」