娛圈單打：頂流變才女 又被疑造假

娛樂圈遍地靚仔靚女，要提高競爭力，梗係愈多才多藝愈好。嗱，有人演而優則唱，有人演而優則導，內地頂流花旦楊冪就演而優則寫，踩入學術界！最近一篇署名「楊冪」嘅論文引發熱議，題目為「淺談影視劇中演員創作習慣──以電視劇《哈爾濱一九四四》為例」。呢套劇正正由楊冪主演，有關方面證實，論文的確由楊冪執筆。

嘩，好叻女啊！楊冪的論文刊登於國家廣電總局主管、中國廣播電視社會組織聯合會主辦嘅權威學術期刊，同時收錄喺官網「學術交流」一欄，若冇番咁上下斤両，點可能咁威水吖。

之不過，內地網民就抱有懷疑態度，直指論文「查重率」過低，只有0.9%；若用AI內容生成演算法檢測，仲發現AI生成相似度有成35.8%添！認為相當有可疑咁話。所謂查重率，即係引用論文數據庫進行比對檢測，查重率愈高，表明論文與其他文獻的相似度愈高，即係有抄襲嫌疑，一般低於15%為合格。咁講法，楊冪的論文查重率只有0.9%，原創機會好大啫，網民咁都質疑為請槍，似乎夾硬咗啲。

又難怪嘅，畢竟內地娛樂圈造假風氣盛行。從炒CP到刷流量，從虛報身高到學歷造假，從陰陽合同到電腦合成演戲，沒有做不到，只有想不到。好似曾參演《蘭陵王》的內地男星翟天臨，數年前取得北京電影學院博士學位，被形容為「學霸演員」，殊不知其後被爆論文抄襲、學術造假，搞到身敗名裂。計本欄話齋，有靚樣有演技又有人脈，演藝生涯都可以好長久，使乜刻意追求才子才女形象吖。