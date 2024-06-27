《反黑英雄》登「陸」兩日破紀錄 陳山聰：證明港劇受歡迎！

視帝陳山聰與袁偉豪主演的劇集《反黑英雄》在內地播放平台上架兩日即打破港劇紀錄，成為平台首部「站內熱度值」衝破2萬的港劇，表現亮眼！

陳山聰、袁偉豪、朱晨麗、張振朗及姚子羚主演的無綫劇集《反黑英雄》周一在港播出，內地播放平台同步出街，劇集在內地上線兩日，前晚已傳來好消息。《反》劇在內地播放平台成為首部「站內熱度值」衝破2萬的港劇，上線兩日已經迅速打破《鐵探》、《陀槍師姐2021》、《使徒行者》系列、《宮心計2深宮計》等港劇成績。

眾演員前日出席《上海電視節》，對於劇集取得好成績，男主角陳山聰說：「內地啱啱上咗1至4集，已經有咁好成績，大家都好開心。尋晚喺《上海電視節》見到內地播放平台嘅朋友，佢哋收到即時嘅消息，知道衝破2萬都好開心，證明香港劇喺內地市場受歡迎。」姚子羚則說：「尋日我哋一齊喺上海宣傳套劇，都知道呢個好消息，希望愈嚟愈高熱度。我仲未出場，希望之後出場會有更好成績。」袁偉豪指看到內地社交平台有很多人討論，反應非常好，同時相當期待姚子羚出場。

何沛珈做視帝「女友」冇尷尬 此外，劇中與山聰扮演情侶的何沛珈在社交網分享與視帝拍劇的感受，坦言最初心情難免有點緊張和害羞：「最緊張係一開始拍嘅戲份就係屋企戲，未有太多時間Warm up。不過，同山聰老師合作好舒服，一嚟就可以投入，冇尷尬。」她透露與山聰有緣，選港姐當晚就是由他提問問題，自此就當他是偶像，她更Hashtag「多謝偶像Carry」、「有個咁型嘅男朋友都唔知點算」，引來山聰回應：「喂呀！咪咁誇張啦！低調啲。」

劇集前晚播到第2集，扮演冷血無良社團大佬的黃子恆角色跳出框框，一反官仔骨骨形象，以金絲眼鏡、All Back頭兼吹奏色士風，反差極大。而山聰被眼利網民發現劇中所穿的便服全是日本潮牌及限量版波鞋，前晚一集已換了4個不同造型，獲網民大讚是「潮流教父」。