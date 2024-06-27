鄧麗欣外遊叉電
當年由女團Cookies身份入行的女星鄧麗欣（Stephy），多年來歌、影、視三線齊發展，演過無數電影的她，於2018年憑電影《空手道》分別摘下電影導演會年度大獎及全民票選電影大獎的「最佳女主角」，不過於金像獎影后之爭卻滑鐵盧，未能再下一城。及後她憑另一部作品《金都》再次角逐金像影后，同樣與獎項擦身而過，幸性格樂天的她未有灰心，還滿滿正能量，除了繼續戲照拍、朋友照約之外，每當有空定必出埠放鬆一番，近日Stephy趁完成手上工作，又出外旅遊，她於社交網分享機艙自拍照，並留言：「行開吓！」看來非常享受Me Time。
而早年憑電影《梅艷芳》人氣急升的影壇新貴王丹妮，之後便一年一部作品，參演的電影同樣成績不俗，當中有兩部電影更令她有份問鼎金像影后，雖然與Stephy皆是陪跑一族，但模特兒出身的王丹妮依然自得其樂，近日以電影人身份現身上海電影節，打扮得花枝招展的她，先後換上多個造型，並在社交網分享靚相，獲讚時尚感超強。
人人做記者
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