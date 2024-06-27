當年由女團Cookies身份入行的女星鄧麗欣（Stephy），多年來歌、影、視三線齊發展，演過無數電影的她，於2018年憑電影《空手道》分別摘下電影導演會年度大獎及全民票選電影大獎的「最佳女主角」，不過於金像獎影后之爭卻滑鐵盧，未能再下一城。及後她憑另一部作品《金都》再次角逐金像影后，同樣與獎項擦身而過，幸性格樂天的她未有灰心，還滿滿正能量，除了繼續戲照拍、朋友照約之外，每當有空定必出埠放鬆一番，近日Stephy趁完成手上工作，又出外旅遊，她於社交網分享機艙自拍照，並留言：「行開吓！」看來非常享受Me Time。