少年得志有代價

不少藝人年輕得志後都大感壓力失衡，甚至爆煲，最後都憑着不同方法紓解，繼續衝事業。

姜濤 男團MIRROR人氣王姜濤2023年於頒獎禮奪得「我最喜愛的歌曲大獎」，但因身形暴脹及表演期間High爆衝落台而成為一時熱話，之後他受到不同網絡攻擊，除了指他身材管理出現問題外，更指他的表現如「鬼上身」。壓力爆煲的他「神隱」多時，調整自己後才能再度出發。他亦曾發文大談經歷無數風波，明白是成長中必經階段，而對於一片謾罵，他表示要向大家說聲謝謝。姜濤表示自知有很多不足的地方，最終於跌倒的地方重新站起來。

袁詠儀 影后袁詠儀1990年奪得港姐冠軍後進身娛樂圈，可謂一帆風順，憑處女作電影《阿飛與阿基》獲得第12屆金像獎最佳新人獎，後以《新不了情》、《金枝玉葉》連續兩年奪得影后殊榮，成為金像獎歷史上首位蟬聯影后。她曾試過一年拍13部電影，年輕、體力好的她應付得來，但卻壓力大到喘不過氣，她曾指得獎後數年是她最不開心的日子：「那時候誰會來教你怎麽演戲？反而不停強求你一定要演得好，因為你是影后。」

阮經天 台灣影帝阮經天2010年憑電影《艋舺》奪得第47屆金馬獎影帝，成為最年輕的金馬影帝。之後還有代表作《軍中樂園》及近年口碑、票房甚佳的《周處除三害》，不過年輕得了影帝寶座為他造成不少壓力，他曾指得獎前仍可以「新人」自居，向前輩們請教，但得獎後，大家對他的期待讓他倍感壓力，但事後他瞬間領悟：「我演了一輩子的戲，只有告訴自己要做到甚麼，從來沒告訴自己，其實放鬆就好。從那天起，我才慢慢感受到原來做這個工作是要放鬆的，也是從那個時候，我才開始喜歡上這個工作。」