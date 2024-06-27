獨家專訪：寄望廖子妤彌補「遺憾」 余香凝封后難頂壓力 車廂爆喊

影后余香凝與閨蜜廖子妤（Fish）的友誼經歷了12個年頭，早已是無所不談的閨蜜，而且在影壇各自有不錯的發展。談到今年榮升金像影后，余香凝自爆試過壓力爆煲爆喊，幸得到老公鼎力支持，並透露當年錯失旅行結婚的機會，希望Fish能代替她圓夢。

余香凝與好友Fish見證着彼此的成長及高低起跌，可肆無忌憚向對方吐露心事，展現彼此最軟弱一面，實屬難得。談到感情事，Fish大爆好友甫出道已是「早婚主義者」，余香凝也承認：「我係好早已經渴望有個家，10幾歲就諗結婚呢樣嘢，我結婚嘅時候，已經比預算遲咗添呀！」

今年4月，30歲的余香凝登上金像影后寶座。要在事業與家庭間作出平衡，間中難免壓力爆煲，她坦言確實有過情緒失控的時候：「好似有日覺得好攰，搭的士突然爆喊，跟住打畀老公多謝佢，佢聽到我把聲就問做乜呀，我話多謝你一直咁支持我！」為了當稱職媽媽，即使工作再忙，她都堅持每天早上送長女上學，而且一有時間就爭取家庭樂，幸而疲憊背後有老公的貼心體恤：「我出去拍嘢，兩個小朋友就要佢幫手照顧。我同老公傾開呢個話題，佢諗都唔諗就答我：『梗係衝啦，你依家唔衝幾時衝？』」

眼見好友入行後收獲幸福家庭，Fish亦「唔執輸」，認識了藝人男友盧鎮業。雙方拍拖數年，低調而感情穩定，不過談到婚期，她竟搞笑說：「有傾過呢個問題，但暫時冇呢方面打算。（生BB呢？）唔生怕將來後悔，午夜夢迴問自己點解唔生？（男友鍾意小朋友？）佢還好嘅，不過我未必同佢結婚㗎，人生有好多變數嘛，哈哈！」

期待再合作拍喜劇 據說余香凝一直嚮往旅行結婚，但結婚時卻受疫情耽誤，她至今依然覺得是人生的遺憾，難怪談到「結婚」這話題，她即極力游說Fish代替自己「圓夢」，Fish笑說：「到時帶埋你去好唔好？或者我會返馬來西亞搞婚禮呢！我好記得當日你結婚，我好感動，尤其係你派利是畀我，中間夾咗張字條，我一直收埋喺屋企留念。隱約記得你寫住：『希望你都幸福，大個女喇，要生性！』論年齡你細過我，但嗰刻我覺得你好似姐姐。」

談到近年她們被迫「分手」，未有再碰頭鬥戲的機會，Fish表示：「好似《骨妹》之後就冇乜機會一齊開工，咁梗係想再合作啦！（想拍邊類型電影？）愛情或者喜劇。」余香凝即笑指好友其實可以當編劇：「佢好多鬼主意，成日有啲神奇小點子，試過有朋友鬧分手疑雲，佢即刻講好多憑空想像嘅事，搞到大家即刻失笑！」