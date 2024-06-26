網民晒刀預告施襲 NewJeans接死亡恐嚇 見面會加強保安

韓國當紅女團NewJeans近日收到死亡恐嚇，有網民聲稱會在組合開騷時用刀攻擊成員，而她們將於今、明兩日在日本舉行見面會，事務所不敢怠慢，急急加強保安！

NewJeans未有受事務所內訌影響，最近如常在日本宣傳首張日文專輯《Supernatural》，專輯同時稱冠日、韓兩國的排行榜，成績相當不錯。近日卻突然有網民向她們發出死亡恐嚇，有人在韓國網上討論區公開一張刀的照片，聲稱買刀是為了在NewJeans開演唱會時攻擊成員：「NewJeans一下車，我便會每人插一刀。」

粉絲緊張報案 雖然有人發現該照片是來自購物網站，估計並非發文者所買的刀，可能只是惡作劇，但粉絲擔心偶像有危險，已向執法部門舉報，大批網民亦希望嚴懲發文者。有粉絲透過社交網私訊功能，將相關貼文發給NewJeans所屬的ADOR事務所老闆閔熙珍，希望對方關注，閔熙珍亦回應：「謝謝。」

NewJeans將於今、明兩日在日本東京巨蛋舉行粉絲見面會，事務所表示：「我們正與日本主辦方為加強保安做準備，同時案件亦在韓國進行調查中，我們會積極協助。」消息指見面會將長達150分鐘，組合會獻唱20首歌，包括《How Sweet》及《Supernatural》等新歌，而日本爆紅雙人組合YOASOBI及英國日裔歌手澤山璃奈將擔任表演嘉賓。