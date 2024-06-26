娛樂

趙露思賣泡芙 被批太貴

內地「甜寵女神」趙露思近日再惹是非，有網民幫襯了她於橫店的甜品店，事後在網上指36元人民幣的泡芙價格有點貴，不少網民都附和表示不值。粉絲則反擊稱泡芙有4吋大，明碼實價，覺得不值可以不買。
此外，趙露思在電影《雲邊有個小賣部》客串出鏡3秒，令不少粉絲感到驚喜，相關話題亦成為網上熱搜。
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