導演嚇到大嗌 雲浩影「偷食」斷正 尷尬耍冧
歌手雲浩影（Cloud）身形苗條，似乎對控制飲食甚有研究，不過原來靚女也有失手之時，近日她於網上分享工作花絮，就完美演繹如何爭取時間「偷食」。手持麵包的她，正等待工作人員設置拍攝器材，未幾她已咬了一口手中麵包，導演見狀即大叫：「食緊㗎啦？諗住拍你咬嗰吓！」Cloud一臉尷尬頻頻耍冧，不過轉頭又忍不住，重施故技多咬一口，看來她非常肚餓。可惜她身手不夠利落，結果再次被導演發現，並向她大嗌：「唔好食住呀！Hold住！」場面爆笑。
而Cloud近日又為組合艾粒新歌《萬佛朝宗》擔任MV女主角，艾粒透露概念來源是繼《滿清十大酷刑》後，另一套影響二人成長的電影回憶：「因為我哋都好鍾意電影《孔雀王子》嘅奇幻感覺，想由有仙氣嘅靚女重現當中經典場面，大風吹起一片雲湧，我哋就諗起雲浩影！」
艾粒演出宣布加場
二人又分享Cloud穿上奇幻感服裝的花絮照，完美重演電影中各種手印。將於9月初開騷的艾粒，兩場門票日前開售則被火速搶空，及後艾粒揚言下次開騷或需等到兩年後，令不少粉絲大呼可惜，紛紛跪求加場。二人得悉後即聯絡公司高層，望安排加場，結果昨日終為大家帶來喜訊，宣布將加開一場，門票於今日公開發售。
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