導演嚇到大嗌 雲浩影「偷食」斷正 尷尬耍冧

歌手雲浩影（Cloud）身形苗條，似乎對控制飲食甚有研究，不過原來靚女也有失手之時，近日她於網上分享工作花絮，就完美演繹如何爭取時間「偷食」。手持麵包的她，正等待工作人員設置拍攝器材，未幾她已咬了一口手中麵包，導演見狀即大叫：「食緊㗎啦？諗住拍你咬嗰吓！」Cloud一臉尷尬頻頻耍冧，不過轉頭又忍不住，重施故技多咬一口，看來她非常肚餓。可惜她身手不夠利落，結果再次被導演發現，並向她大嗌：「唔好食住呀！Hold住！」場面爆笑。