娛樂

被「炎亞綸」追蹤 本尊：我很笨？

台灣男星炎亞綸去年捲「#Me Too」風波，隨着案件暫告一段落，調整完心情的他再度活躍於社交網，繼之前接連分享生活趣事後，日前再於社交網晒出一張被「炎亞綸」追蹤的截圖，並自嘲：「被自己追蹤？我是甚麼很笨的人？」引來不少網友搞笑留言：「仿品還仿到正主前面了。」
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