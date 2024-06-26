娛樂

吳嘉儀驚現「不倒胸」

吳嘉儀趁陽光普照，到沙灘戲水。 吳嘉儀趁陽光普照，到沙灘戲水。
吳嘉儀趁陽光普照，到沙灘戲水。
無綫招牌節目《開心無敵獎門人》「獎老」吳嘉儀（阿七），日前換上藍色一件頭泳衣，享受陽光與海灘，特色設計令其噴血身材表露無遺，豐滿上圍反地心吸力變「不倒胸」，她留言：「好陽光嘅日子一定要珍惜，舒服嘅下晝，可以望吓天望吓海曬日光浴，今日天氣都好好，離開間冷氣房，快啲出去行吓啦！」
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