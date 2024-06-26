兩公婆輪住嚟痛 陳奕迅縫完30針 徐濠縈腰患做手術
「吹神」陳奕迅（Eason）與太太徐濠縈接連出事，繼早前Eason仆爆下巴入院縫30針後，前日輪到徐濠縈自爆患腰椎間盤突出，決定入院做手術。
本來忙於內地巡唱的Eason，本月初打算為開騷做運動增強體能，打網球期間因捱不過酷熱天氣而中暑休克，暈低時下巴撼硬地，腮骨骨裂，急送院縫逾30針，需要6星期時間康復，令其重慶及佛山站巡唱無奈宣布延至明年舉行。
而Eason受傷期間，太太徐濠縈有陪伴在身邊照顧，豈料禍不單行，她的身體亦出現問題。她前日於社交網發文，透露最近入院做手術，並上載X光照片，見其近盆骨位置的腰椎有植入物矯正脊椎，還附有在手術室的照片。她自爆有腰椎間盤突出的問題，多年來受背痛煎熬，2022年曾接受手術但未能根治，故決定再入院做手術。
打噴嚏都痛
她透露連打噴嚏都會感到劇痛：「作為一個非常活躍的人，過去的兩年特別具有挑戰性，因為我不得已停止重量訓練，由於滑雪必需攜帶沉重的裝備，讓我再經歷背痛。這種情況影響了日常生活，每當我打噴嚏時都會感到劇烈疼痛。我的醫生因此建議進行椎間盤置換手術，這次手術很可能是我人生中除了20年前誕下女兒後，最重要的一次手術。希望這個手術能讓我盡快回到喜歡的運動上，恢復我的日常生活。」網民紛紛送上祝福，希望她可以早日康復。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：