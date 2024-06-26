兩公婆輪住嚟痛 陳奕迅縫完30針 徐濠縈腰患做手術

而Eason受傷期間，太太徐濠縈有陪伴在身邊照顧，豈料禍不單行，她的身體亦出現問題。她前日於社交網發文，透露最近入院做手術，並上載X光照片，見其近盆骨位置的腰椎有植入物矯正脊椎，還附有在手術室的照片。她自爆有腰椎間盤突出的問題，多年來受背痛煎熬，2022年曾接受手術但未能根治，故決定再入院做手術。

打噴嚏都痛

她透露連打噴嚏都會感到劇痛：「作為一個非常活躍的人，過去的兩年特別具有挑戰性，因為我不得已停止重量訓練，由於滑雪必需攜帶沉重的裝備，讓我再經歷背痛。這種情況影響了日常生活，每當我打噴嚏時都會感到劇烈疼痛。我的醫生因此建議進行椎間盤置換手術，這次手術很可能是我人生中除了20年前誕下女兒後，最重要的一次手術。希望這個手術能讓我盡快回到喜歡的運動上，恢復我的日常生活。」網民紛紛送上祝福，希望她可以早日康復。