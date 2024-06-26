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霍思燕大屋曝光 夠位養孔雀
霍思燕與老公杜江近日買下豪華新居。
內地女星霍思燕與丈夫杜江近日於北京近郊置業，更大方拍片公開內部裝修及設備，只見室內、外的長走廊裝修奢華，有如高級度假村，除設有兩夫妻的工作室，還有泡茶間及戶外茶室，甚至能在院子裏飼養孔雀。不少粉絲看畢後留言：「似足城堡一樣」、「勇氣挺大的，現在還敢這樣做不怕被罵炫富。」
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