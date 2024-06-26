中娛星動：花枝招展上演「時裝騷」 范冰冰失威現眼紋 被彈顯老態

范冰冰

內地女星范冰冰近日現身巴黎時裝周，先後換上多套服飾，儼如個人時裝展，不過卻被網民拍下零修圖照片放上網，結果被彈有眼紋、虎紋，兼顯老態，可謂歲月不饒人！

范冰冰因捲入稅務風波遭內地封殺，至今仍未解禁，但她也不斷尋找「出路」求翻身，四圍飛亮相活動，爭取曝光率，近日她就現身巴黎時裝周，務求拓展人脈。

冰冰前晚率先分享一輯漢服造型靚相，以通袖長裙並配上復古髮型及翡翠珠寶，韻味十足。粉絲見狀即瘋狂留言大讚：「這是從古代文學穿越的仙女嗎？」、「國畫美人！簡直就是行走的人物畫！感謝我冰演繹中國風走出國門！」冰冰於活動上先後換上幾套靚衫，如金色高訂廓形裙、火紅閃片長裙及螢光粉紅立體晚裝，每條裙的顏色均非常亮眼，如同上演個人時裝騷。

路人揭真實狀態 冰冰打扮得花枝招展，儼如花朵般層層綻放，沿途引來不少圍觀者拍照，不過她卻萬萬想不到，圍觀者所拍攝的照片，跟她平日晒出、已修圖的美照似乎有很大分別。零修圖照片於網上曝光後即惹來熱議，網民勁彈冰冰眼紋、虎紋盡現，更揶揄她過氣兼有老態，認真慘烈。

除了冰冰外，內地小生王一博、于適及李宇春亦分別現身巴黎時裝周，當中王一博坐在第一排睇騷時，品牌方特別安排大隻男保鏢在旁，席間王一博與身旁的外籍人士交談，盡顯語言天分。