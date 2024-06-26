重頭劇晒冷 《新聞女王》擬開電影版 胡定欣哽咽爆《巾幗》秘聞 陳豪舉家上海搶鏡

無綫昨日與內地影視平台於上海合辦活動，為年度重頭劇造勢，席間爆出劇集《新聞女王》有意改編搬上大銀幕。而陳豪「拖男帶女」舉家抵上海，相當搶鏡，頓成網民熱話。

近年無綫頻頻與內地影視平台合作，務求擴闊市場及投資額，昨日便「拉大隊」飛抵上海出席相關活動造勢，一眾花旦小生包括陳豪、馬國明、黎耀祥、陳展鵬、譚俊彥、胡定欣、楊茜堯、林夏薇、蔡潔及陳曉華等「隨團出發」，陣容龐大，引來大批粉絲到機場接機，場面墟冚。

女藝人懷孕辭演 昨午活動上，釋出合拍劇《黑色月光》、《巨塔之后》、《刑偵12》及《新聞女王2》等海報，馬國明、黃宗澤、譚俊彥、高海寧及陳曉華代表《新2》站台，總監製鍾澍佳透露：「劇本已經基本完成，但在創作過程中發現故事有個缺口，我們打算拍一個電影版本，剛好補上這塊碎片，這樣故事就很完整了。」劇集暫定12月開鏡，且已落實由陳曉華出演「壞主播」，挑機「Man姐」佘詩曼。至於馬國明被問到會否繼續演反派，他以「秘密」二字賣關子，引來全場笑聲。新加盟的黃宗澤則負責於劇中制衡阿佘，他說：「很榮幸能成為這麼火（熱爆）劇集的彩蛋，期望與佘詩曼的對手戲。」此時鍾澍佳卻踢爆是他主動來電望參演，結果令主演班底更見吸引。

至於胡定欣與黎耀祥代表《巾幗梟雄之懸崖》亮相，定欣突然感觸哽咽落淚說：「09年我已參演《巾》系列劇集，但當時是個美麗的意外，我的角色原本由其他女演員演出，她拍了一天後發現懷孕辭演，才成就了我的加入。」而今次是她與黎耀祥第8度合作，彼此默契十足。

此外，代表劇集《企業強人》的陳豪，今次帶同太太陳茵媺及三名子女同行，一家5口抵上海時，沿路有粉絲要求合照，陳豪表現親民，兒子被讚陽光帥氣，囡囡則長得如「倒模陳茵媺」，網民留言直指陳家全部顏值滿分！