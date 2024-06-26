楊受成率《海關戰線》大軍來勢洶洶 謝霆鋒貼心度招 學友突變好揪得

歌神張學友、謝霆鋒在新片首映禮上互笠高帽，學友讚霆鋒多才多藝，為他親自創作電影主題曲，霆鋒則指學友是「人肉影印機」，一點就明。而霆鋒媽咪狄波拉於現場1拖7仔「踩場」，完全不怕親生仔呷醋。

英皇電影《海關戰線》前晚於尖沙咀舉行慈善首映禮，除領銜主演的張學友、謝霆鋒，參演的「金像影后」劉雅瑟、陳家樂、衛詩雅及關智斌等，英皇集團主席楊受成一家3口亦率領旗下藝人李幸倪、李靖筠、湯怡及洪卓立等現身造勢。

而最令人驚喜是霆鋒媽咪狄波拉（拉姑）攜《中年好聲音2》大軍「殺到」，其中包括她至愛的譚輝智，對此霆鋒受訪時笑言：「我阿媽成日提佢哋，話佢唱得好。（有冇呷醋？）我點會呷醋呀！稍後會有機會同佢見面。」

或孖囡囡旅行充電 學友於現場大讚首度兼任動作指導的霆鋒相當稱職，令他變得「好打得」：「佢（霆鋒）好將就我，幫我好多，令我唔係好辛苦。」霆鋒則反讚學友學習能力高，只要看一次便可達標，還有「影印機」之稱：「學友哥嘅協調能力、記性非常犀利。」問學友可想跟霆鋒再次合作？他笑謂：「拍戲好玩，但唱歌更好玩。」更指電影主題曲由霆鋒作曲，曾兩度問對方會否親自演繹，但最終還是落在自己手上：「第一次未聽首歌已經問霆鋒會唔會唱番，但聽咗後覺得好聽，好鍾意，再問佢多一次，佢都話唔唱。」霆鋒則表示自己難以駕馭該歌曲。

談及早前感染呼吸道合胞病毒，學友表示現時尚未完全康復，還透露7月10日將迎來63歲生日，打算放假一周稍作休息，問到可會旅行充電，他笑說：「行到咪行囉！（囡囡會唔會陪你？）大女要返工，細女就返咗嚟香港，睇吓佢去唔去囉。」

劉雅瑟為角色「獻身」 而近日霆鋒女友王菲被指打扮甚有「霆鋒Feel」，霆鋒表示沒有留意，再問女友是否愈來愈似他？語塞的霆鋒尚未回答，學友便搭訕：「咁大膽嘅你？」霆鋒再說：「我唔知講緊邊個Look。（休閒Look？）似我『騎（呢）』呀？（聽到開心嗎？）咁就開心呀？開心呀，幾好，開心。」

另外，同場的劉雅瑟表示拍《海》過程很辛苦：「有受傷，不過已經痊愈，角色需要這樣也沒辦法。（與霆鋒合作是否特別拚搏？）拍攝時真打是對的，因為他們所飾演的角色是展現海關的樣子。」