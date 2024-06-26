林欣彤長坐冷板櫈 黯然離場
與Gigi同樣參加歌唱比賽奪冠入行的33歲歌手林欣彤（Mag），當年憑紮實唱功曾獲封「小巨肺」，更被視為鄧紫棋（G.E.M.）勁敵，備受無綫力捧，可惜離開娘家後屢受負面新聞拖累，事業走下坡。
5年前她簽約華納唱片公司成為「親生女」後，初時仍受力捧，但傳出公司有「大細超」之嫌，將資源全數投放在陳蕾及洪嘉豪等新一輩歌手身上，Mag被打入冷宮，而「致命傷」是她前年11月再鬧出小三風波，傳介入前樂隊ONE PROMISE成員Anton跟圈外女友的7年情，自此她開始被投閒置散，相隔超過一年才推出新歌《告訴你》，本以為她終解凍重生，實則是她與唱片公司的「分手作」，難怪新歌面世3個月以來依然零宣傳。
成為棄將的Mag早前終在社交網宣布離開公司：「感恩經歷了這5年的一切，感謝所有同事，我經歷和見識豐富了很多，學習了很多。」據知她將以獨立歌手身份發展，繼續追夢。對於Mag回復自由身，有網民送祝福，亦有人留言揶揄：「啲人成日話佢喺TVB嘥咗5年，依家睇番喺華納仲嘥時間。」
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