林欣彤長坐冷板櫈 黯然離場

5年前她簽約華納唱片公司成為「親生女」後，初時仍受力捧，但傳出公司有「大細超」之嫌，將資源全數投放在陳蕾及洪嘉豪等新一輩歌手身上，Mag被打入冷宮，而「致命傷」是她前年11月再鬧出小三風波，傳介入前樂隊ONE PROMISE成員Anton跟圈外女友的7年情，自此她開始被投閒置散，相隔超過一年才推出新歌《告訴你》，本以為她終解凍重生，實則是她與唱片公司的「分手作」，難怪新歌面世3個月以來依然零宣傳。