回顧星途推翻「反骨論」 炎明熹撰親筆信表忠：從未接觸第三方

現年19歲的歌手炎明熹瘋傳將離巢無綫，因而被掟入雪櫃，前晚她終打破沉默，以親筆信首度回應傳聞安撫粉絲。之前被指「反骨」、不飲水思源的她，藉此向無綫「表忠」，信中強調沒有接觸第三方，亦承認現時有很多想法，開始獨立自主，會忠於自己。

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）在中港兩地人氣高企，吸納不少廣告代言，並參加內地綜藝狂挖金，成為「無綫小金蛋」。她與無綫有經理人合約，亦與無綫旗下唱片公司TVB Music Group Limited（TMG）有歌手合約，雖然無綫高層指其經理人合約還有一段日子才完結，但唱片公司合約年期仍是一個謎，無綫面臨Gigi隨時被其他唱片公司挖角，失去「金蛋」。日前Gigi將離巢而遭無綫雪藏的消息傳得熱烘烘，而她雖然獲得港台頒獎禮「優秀流行歌手大獎」，但亦未有安排出席領獎。其「聲夢幫」好友鍾柔美、詹天文及冼靖峰等近日被問及此事時，紛紛表示很關心Gigi，會留空間給她，不刻意過問。

成年後有想法 忠於自己 不過，日前Gigi終按捺不住表態，向來寵粉的她為了安撫粉絲，親自寫信予後援會會員，內容更長達3頁紙，不過未知是否怕引起更多猜測，其後她又刪掉親筆信。她在信中表示知道最近有很多關於她的報道，多謝各界關心，所以都想向「Gi炎粉」及「小火苗」（粉絲暱稱）做個交代，免得他們擔心，亦不想大家因為外間的不正確消息及猜測而引起誤會，故藉此表達她的想法。Gigi寫道：「目前只想着眼認真努力工作，做好每一件事，感激公司一直以來的關愛照顧，珍惜公司給予的每次機會，對於公司任何安排都會積極配合跟隨。尊重公司，從未有亦未準備接觸公司以外任何的第三方。」她坦言成年後有很多想法，開始獨立自主，雖然不容易，但會忠於自己。

信中她亦多謝工作人員、老師、家人等對她的愛護：「所以我會很在意大家因為外間一些流言蜚語為我而擔心及傷心，我知道自己經驗同歷練有限，有好多事情未必懂得如何妥善處理，希望以後可以更加好好地學習，努力改善不足之處。」

周六現身解畫 另外，Gigi前晚在社交網上載多張在九展演出的照片，似想在九展拆卸前作紀錄，她回顧讀書時的比賽及入行3年多的工作經驗，略帶弦外之音：「謝謝九展為我創造了好多美好回憶，見證住我從女孩仔開始一路成長……第3次踏上九展台板已經是參加了《聲夢傳奇》這個比賽，還開始用炎明熹的身份去表演。第4次是以嘉賓的形式上來的，那時初出茅廬的我很榮幸可以做胡師兄（胡鴻鈞）的嘉賓，亦是第一次的演唱會表演嘉賓，那種興奮及神奇感覺真的筆墨難以形容。第5次是一個JW老師和我的小型音樂會，這是我在湖南參加完《聲生不息》回來的第2個工作……這對於初踏上音樂路的我而言，真的很重要。第6次，亦是出道以來重要的一次，就是自己的個人《Gi-Force》演唱會，不敢想像自己真的可以，更沒想到公司給了我一個這麼珍貴的機會。一直對自己缺乏信心的我，不敢相信自己可以完成這項艱巨任務。在這期間我清楚看見幕後團隊、同事朋友老師一直傾力幫助、鼓勵我。我很想努力地去做，不辜負每一個對我好的人，無論是愛我的還是我愛的。」道出入行後的深刻體會之餘，亦不忘感謝公司及團隊，似有意反擊「反骨」之說。有指Gigi本周六（29日）將出席活動，屆時她會親自跟大家再說清楚。

炎明熹親筆信