「星」級觀眾睇騷搶Fo Taylor男友踩上台 伴舞兼玩公主抱

美國樂壇天后Taylor Swift自上周五開始一連3晚在英國溫布萊球場舉行演唱會，其美式足球員男友Travis Kelce連續3晚捧場，前晚壓軸一場更大玩驚喜，破天荒上台客串做舞蹈員，與Taylor甜蜜互動，認真Sweet爆！

Travis身穿「踢死兔」及戴上紳士帽，於《Tortured Poets Department》部分出場，與其他兩名舞蹈員一同現身，即引來全場觀眾喝采。Travis施展舞技之餘，又為女友撥涼及扮補妝，是2人首次同台演出，表演結束後他更大玩「公主抱」將Taylor抱落台，大放閃光彈。

Taylor的3場倫敦騷吸引了大批名人捧場，除了首晚有威廉王子（Prince William）與其子女外，前晚一場更可見紅星傾巢而出，包括奧斯卡金像影后姬蒂班查（Cate Blanchett）、前披頭四（The Beatles）成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）、美國男歌手Jon Bon Jovi等。保羅現身時即引起在場觀眾圍觀。

靚佬湯收手鏈冧笑 而周六晚第2場騷就見到荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）的蹤影，在當地趕拍戲的他抽空睇騷，即成為現場焦點，觀眾爭相邀他拍照，更有女粉絲送上「友誼手鏈」，冧到靚佬湯笑逐顏開。演唱會舉行期間，靚佬湯被拍到與一眾星級觀眾在貴賓帳篷內跳舞狂歡，期間跳到熱的他除下外套，Travis從後以雙手搭住他膊頭以示友好。照片曝光後，有網民寸爆靚佬湯竟然缺席女兒蘇莉（Suri Cruise）在美國舉行的中學畢業典禮，反而選擇去睇騷，完全沒有盡父親責任。同樣於第2晚與老婆及兒子到場的英國男星曉格蘭特（Hugh Grant），事後在社交網留言大讚Taylor演唱會好出色，並暗示曾與她的「巨型男友」Travis飲酒。

另一方面，雖然Taylor演唱會深得圈中人支持，但美國搖滾樂隊Foo Fighters周六晚同樣在倫敦開騷時，主音Dave Grohl在台上提及Taylor即惹來觀眾噓聲，他又暗指Taylor在演唱會上「咪嘴」，並非唱Live。