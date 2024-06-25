暢所欲玄：納向

定坐向在風水上是一極之重要環節，正是「萬里江山一向間」。立向必須合乎法度，可能每一派都有其標準，但萬變都不離其宗，就是配合巒頭為依據，不論陽宅、陰宅都是一樣。當然，陰宅必是以穴位定坐向，但陽宅則比較困難。

一般的平房獨立屋多是以大門為向，但現今之大廈多層式住宅，定立每一住宅的方法便多樣化了。有人以道路高低作為準則，認為高一寸為山、低一寸為水，以低方作為向，高方作為坐。亦有人以一幢大廈之門作為全幢大廈內所有住宅之向，認為住在此大廈的人，每天都從此門出入，全納了此大廈之氣之故也。

但若此大廈不止一門，可能尚有一或二道門可出入，這又如何呢？故此有人認為多人出入之門為準，但亦有人認為以本人經常出入之門為準，因其人是受此門的影響云云。

自然也有人不同意，認為大廈之門不及自家住宅之門重要，因大廈之門是公眾的，所納之氣不純，不及自己之門受氣純，因此門只是自己一家人所用，故以自己住宅之門來定向。當然，也有人不以門為向，以大窗門為向方，亦為大窗向陽向街，風水上講陰陽，故以陽為向也。以上種種定向方法，究竟何者為準？尚無一定案。

玄學家伍立群