歌手葉振棠前晚舉行入行以來首個紅館演唱會，亦是他的個人告別騷，請來陳潔靈、米雪、李佳等擔任嘉賓，現場座無虛席。演唱會尾聲，他獻唱金曲《忘盡心中情》及《你是我的眼睛》後繞場一周，然後走到台中央，將咪高峰放進咪架，正式「封咪」。騷後問他會否不捨，他說：「開心事，都已經80歲，應該休息吓。」