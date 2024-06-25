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張家輝平民麵店醫肚
金像影帝張家輝早前在上海出席電影節活動，被網民在當地平民麵店野生捕獲，網民以「上海麵館驚現渣渣輝」為題發貼，大讚家輝保養得宜：「他長得真的跟旁邊的路人都不是一個畫風的，稜角分明，臉上光彩熠熠，像有鎂光燈打着一樣。」又讚他夠貼地，不介意面向行人通道而坐，跟一般食客無異。
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