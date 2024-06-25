娛樂

湛琪清誕小國王
藝人甄子丹太太汪詩詩的表妹湛琪清，在社交網宣布誕下第2胎，B仔改名「Hayden Kenneth King」，較預產期早出世。她上載囝囝的照片，指BB已平安回到家，她感到幸福無比，當中有很多歡笑、擁抱及淚水，更要捱更抵夜餵餔母乳。
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