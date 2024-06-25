直播做主持怕執生 郭珮文陳懿德 惡補舞功扮Twins？

節目中化身「扮工室助理」的德德及Juliana齊齊受訪，得知總決賽會以現場直播方式舉行時，她們坦言心情非常緊張，又指為節目獻出很多第一次，德德說：「第一次做真人騷主持，今次節目令我進步同成長咗好多。」Juliana就表示今次令她有很多自我突破的機會，感覺很神奇，問到對直播當晚有否信心？她表示會「盡做」。問到會否擔心屆時有甩漏？德德表示有上堂改善懶音，她們亦不時向前輩請教，最擔心屆時要「爆肚」執生。2人又透露總決賽當晚會有表演環節，她們將扮演女子組合跳唱，雖然大賣關子未有透露詳情，不過Juliana就指要惡補跳舞，笑言「要上補習班」，令人聯想到Twins的經典歌《明愛暗戀補習社》。