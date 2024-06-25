直播做主持怕執生 郭珮文陳懿德 惡補舞功扮Twins？
「大騎樓」港姐郭珮文與陳懿德在真人騷節目中經常以不同造型示人，既有「人肉獎座」、又有「黑面黑板」，之後的總決賽將以直播方式舉行，她們坦言緊張，更大爆要表演跳唱，首要是惡補舞技。
李思捷、陳懿德（德德）及郭珮文（Juliana）等昨日現身將軍澳出席無綫扮嘢真人騷《福祿壽訓練學院》10強見面會，多位學員如關嘉敏、趙頌宜、林樂熙、黃建東及葉泓聲等都有出席。節目將於本月底舉行終極對決，屆時會直播選出「一級榮譽生」。
節目中化身「扮工室助理」的德德及Juliana齊齊受訪，得知總決賽會以現場直播方式舉行時，她們坦言心情非常緊張，又指為節目獻出很多第一次，德德說：「第一次做真人騷主持，今次節目令我進步同成長咗好多。」Juliana就表示今次令她有很多自我突破的機會，感覺很神奇，問到對直播當晚有否信心？她表示會「盡做」。問到會否擔心屆時有甩漏？德德表示有上堂改善懶音，她們亦不時向前輩請教，最擔心屆時要「爆肚」執生。2人又透露總決賽當晚會有表演環節，她們將扮演女子組合跳唱，雖然大賣關子未有透露詳情，不過Juliana就指要惡補跳舞，笑言「要上補習班」，令人聯想到Twins的經典歌《明愛暗戀補習社》。
江美儀睇到眼凸凸
此外，在前晚一集節目中，學員進行最後一輪「命運對決」。其中「J2ers」吳兆麟以「一代宗師」葉問造型大耍詠春，又化身李小龍耍雙節棍，其中一招「360度旋轉踢板四連環」，令評審江美儀睇到眼都凸。而「聲夢小花」趙頌宜則扮演較自己年長接近45歲的歌后蔡琴，她一開金口，江美儀即驚艷到大叫：「Oh My God！」
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