鍾柔美刨書留後路 甄濟如孖炎明熹合唱 聽聲已偷笑

甄子丹女兒甄濟如將於8月推出新歌，隨後到美國拍攝MV，她笑言因怕醜，所以不會找男仔合作。談到之前跟炎明熹合唱，她開心指透過耳機聽到對方的聲音已偷笑。而對於炎明熹的續約問題，其After Class隊友鍾柔美及詹天文表示想給對方空間。

「宇宙最強」甄子丹的女兒甄濟如（Jasmine）與聲夢小花鍾柔美（Yumi），昨日在九龍塘出席開幕活動。Jasmine透露8月會推出新歌，大談少女心事，之後更會到上海、美國作歌及拍攝MV。提到早前和炎明熹（Gigi）合唱，她表示很高興：「嗰日綵排喺耳機聽到佢把聲開心到偷笑。」問會否想跟同場的Yumi合作時，Jasmine說：「自己係新人，任何人都想合作，但個人比較想同女仔合作，想多啲Girls Power。（如果同男仔合作，爸爸會篩選？）我唔畀佢揀，搞掂會畀佢聽，但過程就唔會同佢講。（怕佢多意見？）係呀！」

詹天文不過問合約問題 而Yumi日前在社交網分享自己中學生涯的最後一年，考得全班第一被封「學霸」，對此她謙虛否認，並自爆小學及初中時試過成績包尾：「反而入咗呢行，覺得要讀好啲書。（覺得呢行唔安全？）我覺得無論做邊行都要留條後路畀自己，深思熟慮後覺得讀書好緊要，就決定要讀好啲書。」提到好友Gigi近日傳因不續約被公司雪藏，Yumi表示暫時未聯絡對方：「想畀啲空間佢，唔想乜嘢都問，我就係呢一種朋友。」

至於詹天文（Windy）及林智樂（Felix）前晚在港台頒獎禮中分別獲得「最有前途新人」銀獎及銅獎，提到Gigi未有出席領獎，Felix透露獲獎時第一時間收到Gigi的恭賀短訊，而Windy則表示與Gigi不會私下討論合約問題，認為對方想講便會講。

炎明熹 Yumi自爆曾是「學渣」，入行後才奮起直追。 Felix和Windy齊齊有獎落袋。