攞獎「出貓」捱批 JW自爆一月已分手 落閘唔吼朱敏瀚

歌手王灝兒（JW）前晚出席頒獎禮，透露與拍拖6年的男友早於1月已分手，並「落閘」指與傳緋聞的朱敏瀚沒有發展機會，同時為台上獻唱時「出貓」而道歉。

JW上月宣布與破產男友葉韋彤分手後，前晚首度在港露面出席頒獎禮，她透露早於1月已和平分手，現時心情很好，剛完成音樂劇和廣州演唱會，工作充實。她又表示能理解網民的批評：「唔係所有人都明白，只有朋友、屋企人知我性格，唔認識我嘅一定會有批評，做呢行預咗有聲音。」

她又透露早前買樓及雪卵是為了「買保險」及突破自己，問到是否準備好迎接新戀情？她說：「Have fun with life，人生就係咁。」談到緋聞對象朱敏瀚時，她指雙方向來只是朋友關係，應該沒有發展機會。頒獎禮上，得獎的她在台上獻唱時不停看手上的「貓紙」，被批不專業，她事後在社交網道歉，表示今個月背了無數歌詞，已超出腦袋容量，「金魚腦」實在記不了。

Gin Lee為置業儲錢 至於成為女歌手大贏家的李幸倪（Gin Lee）認為攞獎後要肩負責任，堅守歌手本分，亦不敢放肆慶功，要為新歌MV保持體態。問到會否置業獎勵自己？她說：「儲緊錢，有𥄫住啲樓價，可以等多陣。」並指今年目標是推出自己作曲的新歌，亦期望請來大師兄謝霆鋒做MV男主角，或者參與他開拍的電影。

至於奪得4個獎項的馮允謙透露近日分別為MIRROR成員Jer和AK寫歌，但因創作經常久坐，腰間已長出「士啤胎」，要跑步減肥。

JW講明與朱敏瀚純屬朋友關係。 Gin Lee對自己要求甚高，攞獎後亦不鬆懈。