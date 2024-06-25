出海慶生 朱智賢海棠春睡

昨日是藝人朱智賢38歲生日，閨蜜陳婉衡、譚嘉儀、蘇韻姿等出海為她慶祝，壽星女放開懷抱，穿上一件頭中空泳衣，躺在浮床伸懶腰，非常性感！

眾女唱K之餘又玩到癲，當中蘇韻姿孔武有力地抱起她，朱智賢笑說：「原來佢抱得起我之餘，力度仲綽綽有餘。」喪玩一日的她幾乎虛脫，倒頭便睡，還自爆暈船暈足半日。