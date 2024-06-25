娛圈單打：拍埋被嘲兩爺孫 一代男神殘到爆

OMG！一代男神陳冠希最近孖住南韓女團BLACK PINK成員Jennie，為自家品牌聯乘知名運動品牌的出品做宣傳，外界唔止驚訝於二人竟然會有交集，更震驚於Edison的早衰容貌。口痕友話EDC仲老過梁朝偉，站在Jennie身旁恍如兩爺孫！唉，話晒全盛期的Edison食女無數，點諗到今時今日竟然被嫌老！

Jennie笑意盈盈、嘟嘴舉V同Edison合照，顯得格外青春活潑，反觀Edison笑得非常含蓄，而且滿臉皺紋。其實Edison都係43歲啫，對於男人嚟講，正值最有男人味的時期，點知一代男神竟然未老先衰，保養的確非常麻麻。想當年Edison靚仔得嚟帶點壞壞氣質，簡直無人能及，成個娛樂圈嘅女都畀佢溝晒，「艷照門」更成溝女無敵手的明證，口痕友話如果早廿年，Jennie隨時死喺佢手上，絕無誇張。

只能講句歲月催人老！EDC無復當年勇，往事只能回味！口痕友又話嘞，唔知係咪後生食女太多，搞到家陣精盡人殘喎，認真嘴賤！

咁當然，現在的Edison已成人夫人父，心態唔同晒，佢亦專注發展時裝事業，今次同世界級的Jennie合作，可見佢亦相當有江湖地位。

再講，Edison有女萬事足，自從女兒Alaia出世後，佢就化身女兒奴，一臉慈父相。佢曾經帶同愛女一起受訪，父慈女孝，睇得出佢十分享受做爸爸呢個角色。既然已有美滿家庭，又冇太多幕前演出，自然老去未嘗唔好，總好過打針打到塊面膠晒，變成蠟像吖。