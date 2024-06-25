無損Frankie兄弟情 AK與Christy劃清界線 傾幾句唔算認識

AK明顯與Christy劃清界線，稱跟她只是在網上傾過幾句有關跳舞的話題而已，根本算不上認識，問是否主動撩對方？他說：「可能唔算係，呢個社會咁發達，都係用網絡溝通，都係正常問吓問題。（你主動搵佢傾？）我都唔記得咗，覆Story時經過見有啲Common Friend咪講兩句，留個言。」

向沈殷怡道歉

對於被爆與沈殷怡拍拖，他即向對方道歉：「唔好意思搞到阿沈，好彩同佢夠Friend咋！佢都話『搞咩呀？』後尾都叫我專心搞好演唱會。」他多番強調雙方是10多歲時相識的好朋友，問可有跟對方拍拖，他口快快說：「冇啦！（即係同佢拍過拖？）你問我有冇拍拖？定同沈殷怡拍拖先？冇呀！我以為問我依家有冇拍拖。」問會否勸Frankie分手，他只說：「唔評論太多，人哋感情事。」他強調沒影響與Frankie的兄弟情，通過一次電話互相鼓勵，見面亦不會尷尬。問到將來識異性可會加倍小心？他說：「會，因為係公眾人物，要溝通同了解多啲先，不過依家唔諗住。」