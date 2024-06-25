劉浩存「陷熱戀」 王安宇又抱又錫

同為「謀女郎」的劉浩存出道時被捧上天，但因母親開設的舞蹈學校事故，由身為天之驕女淪落到被人唾棄，即使張藝謀近年多產，但一樣未有預她份，故她不得不為自己謀出路，兩年前決定開拓公仔箱市場，接拍愛情小品《脫軌》，最終憑劇中喊戲情節感染觀眾，成功扭轉劣勢。近日她食住個勢拍攝校園劇《陷入我們的熱戀》，劇中與小生王安宇譜戀曲，本月初在成都開機，雖然劉浩存官方後援僅於網上Po相應援，但一班粉絲則合資於當地地鐵站及商場買下大屏投放廣告為偶像造勢。而首日開工已拍攝兩位主角談情戲，兩人均以校服Look上陣，期間王安宇抱起劉浩存轉圈，更上演額頭吻一幕。