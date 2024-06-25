中娛星動：淪張藝謀棄將 周冬雨明抄趙麗穎 玩「殘」自己零作為

「千億點擊女王」趙麗穎本年初憑電影《第二十條》成為國際大導張藝謀愛將，張導即將開拍首套執導的劇集，「女一」被指是她的囊中物。趙麗穎在《第》片演聾啞人士闖出另一片天，令「謀女郎」出身、因負面形象成為棄將的「三金影后」周冬雨「跟隊」，在新作演殘障植物人博翻身，可惜作品上映5周票房仍未能突破2千萬元人民幣，未能重振聲威！

在劇界已站穩陣腳的趙麗穎，多套孭飛作品均是熱播劇，相反影壇發展卻一般，然而今年初在張藝謀執導的電影《第二十條》演聾啞人士，角色更慘遭施暴，非常虐心，雖然戲份不多，但她要在零對白下以演技說話，表現亮眼，尤其天台欲跳樓輕生一幕，邊淚流披面邊做手語，演繹對餘生的絕望感，獲網民一致讚賞，紛紛留言表示跟住她一起傷心及流淚，指她的表現正一步步拉開與其他「85花」的差距。該片在賀歲檔上映錄得24.54億元人民幣（約26.97億港元），令其主演電影票房躍升至47.91億元人民幣（約52.66億港元）。

趙麗穎現時尚有3部電影《醬園弄》、《虎狼之路》及《喬妍的心事》有待上映，有業內人士預告，她即將面世的電影中，每套作品都能令觀眾耳目一新。當中與辛芷蕾合演的《喬》片，近日該片製片人受訪時點名大讚趙麗穎：「合作的時候還未看《第》片，當看到的時候，對趙麗穎老師在某一類角色的演繹中，覺得她特別合適，並且感受到好有特別強的爆發力。」鑑於在《第》片的出色表現，趙麗穎被睇高一線，張藝謀稍後將執導劇集《主角》，外間指此乃趙麗穎、周迅及楊紫之爭，似乎以趙麗穎跑出勝算高。影視齊飛的她，早前趁劇集《在人間》煞科即回歸母親身份，帶兒子「想想」到重慶遊覽，除了到動物園，還觀賞熊貓及吃火鍋串，行程豐富。

與恩師4年冇合作 眼見趙麗穎雙線發展平步青雲，不獲恩師重用的周冬雨自然心有不甘，觀其近年電影票房成績一落千丈，早已失去扛票房能力。張藝謀執導的《堅如磐石》去年上映，亦未見周冬雨現身宣傳，該片已是2019年拍攝的作品，張導至今已4年多未再找她合作。霉氣未消的周冬雨照辦煮碗，模仿趙麗穎演殘障人士博翻身，在新作《朝雲暮雨》除了以背心底褲上陣，更挑戰演植物人。為了更貼近角色，她不斷體驗生活，拍攝前兩個月經常到北京醫院觀察及了解植物人的真實狀態，更特別在演繹眼球狀態時多加心思，每天早晚不斷反覆練習，望能把最真實部分展現出來。雖然她如此努力，但仍未能走出低谷，電影上映5星期累積票房僅收1,880萬元人民幣（約2,022萬港元），實在沮喪。