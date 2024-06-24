娛樂

Kendall水着放「閃」

美國真人騷家族Kardashian成員Kendall Jenner早前擔任泳衣品牌廣告模特兒，以深棕色金屬感覺的比堅尼示人，於泳池邊大擺甫士。官方網站留言表示：「好似Kendall Jenner咁閃耀！佢着住我哋棕色反光比堅尼，係夏天嘅完美閃光風格，有唔同大細同設計！」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc