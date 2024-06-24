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Kendall水着放「閃」
美國真人騷家族Kardashian成員Kendall Jenner早前擔任泳衣品牌廣告模特兒，以深棕色金屬感覺的比堅尼示人，於泳池邊大擺甫士。官方網站留言表示：「好似Kendall Jenner咁閃耀！佢着住我哋棕色反光比堅尼，係夏天嘅完美閃光風格，有唔同大細同設計！」
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