Highlight開騷 廣東話氹港迷

韓團Highlight前晚假亞洲國際博覽館開騷，是他們繼2018年之後，相隔6年再在香港舉行單獨演出。4子以《Switch On》一曲為演唱會揭開序幕，之後逐一以廣東話作自我介紹，又輪住用廣東話冧粉絲，李起光大讚粉絲：「你哋好靚呀！」梁耀燮與尹斗俊則說「我愛你哋」和「你哋世一」，孫東雲就指要用廣東話表達自己的心情：「好幸福呀！」

早前他們跟前公司Cube達成協議成功拿回原屬組合名「BEAST」的商標使用權，他們除以「BEAST」的名字打招呼之外，又重新演繹《Bad Girl》、《Shock》、《Shadow》及《Fiction》等BEAST時期的大熱歌曲。孫東雲記得當年來港開騷時，港迷用韓文唱生日歌為他慶生，台下粉絲便立即唱生日歌為6月6日度過33歲牛一的他補祝生日，又預祝7月4日生日的尹斗俊生日快樂，梁耀燮便說：「我和起光分別是1月和3月生日，下次我們要在2月來開騷，來收大家的生日祝福。」